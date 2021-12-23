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1000 за вакцинацию: кто уже получил и на что тратит «Вовину тысячу»?

1000 за вакцинацию: кто уже получил и на что тратит «Вовину тысячу»?

Несмотря на то, что правительство заявляло о начале выплаты денег за вакцинацию только после 19 декабря, ряд привитых уже получили уведомления о зачислении 1000 гривен и даже сумели их потратить.

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«Одесская жизнь» выясняла, кто уже получил деньги и на что тратит вакцинальную тысячу.

Кто получает тысячу за вакцинацию?

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что участие в проекте «єПідтримка» приняли уже три миллиона человек. Все они являются клиентами Монобанка, Альфа-банка и А-банка. Эти финучреждения начали выплаты еще до того, как получили их от правительства. Потому многие уже успели потратить причитающуюся сумму.

Чаще всего «Вовину тысячу» привитые от ковида граждане тратят на книги, походы в кинотеатры и на железнодорожные билеты. Так, 16 декабря желающие приобрести книги даже «положили» книжные интернет-магазины: периодически не загружались сайты двух крупнейших — Yakaboo и «Є» — из-за наплыва покупателей.

При этом официально государственная программа «єПідтримка» стартовала 19 декабря. На сегодняшний день оформить карту для начисления 1000 гривен за вакцинацию можно в:

  • Монобанке; Альфа-банке; А-Банке;
  • ПриватБанке; Укргазбанке; Ощадбанке.

Три названных выше банка начислят деньги уже сейчас, клиентам остальных надо будет подождать около 10 дней после подачи заявки.

вакцинация деньги

На что потратить деньги за вакцинацию?

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей; книги;
  • билет на внутренние железнодорожные
  • или авиаперевозки.

Также в программу пообещали внести корректировки: с 1 января граждане в возрасте старше 60 лет смогут потратить средства за вакцинацию на покупку лекарств.

Ранее мы рассказывали о том, как долго сохранится иммунитет после вакцинации от коронавируса.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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