Про це повідомляє на своїх сторінках у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

175 наших воїнів звільнено з російського полону за формулою 175 на 175, і ще 22 людини повертаються додому завдяки заходам поза обміном. Серед них тяжко поранені та військовослужбовці, яких Росія переслідувала за вигаданими злочинами.

Координаційний штаб з роботи з військовополоненими, своєю чергою, уточнює: з звільнених сьогодні полонених троє знаходились під так званим «слідством», що можна вважати додатковими катуваннями як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Крім того, додому повертаються воїни ЗСУ (їх 149 і 4 з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (8, в тому числі троє «азовців») та троє прикордонників.

Військовослужбовці, які обороняли місто Маріуполь – 31 (серед них 18 захисників «Азовсталі»), Донбас – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях.

Також серед врятованих з російського полону цього разу 166 рядових і сержантів та дев’ять офіцерів.

Усім звільненим з неволі буде невідкладно надана необхідна медична та психологічна допомога, вони пройдуть фізичну та психологічну реабілітацію. Окрім цього, всі вони отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні.

За словами Зеленського, сьогоднішній обмін полоненими – один з найбільших.

«Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених і обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об’єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим», – зазначає президент.

Він також запевнив: Україна пам’ятає кожного і кожну з наших героїв, і всі вони обов’язково повернуться додому.

Нагадаємо, 5 лютого 2025 року в Україну повернулися 150 військовополонених.

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