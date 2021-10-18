В ночь на воскресенье, 31 октября, Украина уже традиционно перейдет на зимнее время.

Сутки «вырастут» на час

В 4 утра 31 октября стрелки часов необходимо перевести на один час назад. Таким образом, следующие сутки в выходной день «увеличатся» на час.

Напомним, перевод часов в Украине осуществляется два раза в год с 1996 года согласно постановлению Кабинета министров «О порядке исчисления времени на территории Украины». Время переводят на летнее (в марте – на час вперед) и зимнее (в октябре – на час назад).

Отменят ли сезонный перевод часов?

Между тем, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года. Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично.

В первом чтении соответствующий законопроект украинские парламентарии проголосовали 3 марта 2021 года. Этот законопроект предусматривает, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей страны, а сезонный переход времени не осуществляется.

Однако 19 марта на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» было решено отправить на доработку в Комитет по вопросам экономического развития.

Таким образом, переход на летнее время в последнее воскресенье марта остался в силе, и летнее время в стране вступило в силу в ночь на 28 марта.

В настоящее время вопрос, отменят ли в Украине сезонный перевод часов, остается открытым.

«Одесская жизнь» о переводе стрелок часов: