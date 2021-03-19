Переводу стрелок – быть: Рада пересмотрит законопроект о летнем времени

Верховная рада Украины не смогла отменить перевод часов в стране, и переход на летнее время в последнее воскресенье марта остается в силе.

Так, на сегодняшнем внеочередном заседании украинского парламента соответствующий законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» было решено отправить на доработку в Комитет по вопросам экономического развития. За такое решение проголосовали 226 депутатов (необходимый минимум), а за принятие закона во втором чтении отдали голоса всего 212 парламентариев.

Данный законопроект предусматривает, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей страны, а сезонный переход времени не осуществляется.

Ранее в профильном комитете Верховной Рады обращали внимание, что если закон вступит в силу до последнего воскресенья марта, то Украина не будет переходить на летнее время.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года. Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта.

Таким образом, Украина перейдет на летнее время в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью, в 3:00, стрелки часов следует переместить на один час вперед.

Перевод часов в Украине осуществляется два раза в год с 1996 года согласно постановлению Кабинета министров «О порядке исчисления времени на территории Украины». Время переводят на летнее (в марте) и зимнее (в октябре).

Ранее сообщалось, что в Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время.