Больничный на карантине: как получить и кто имеет право?

Карантинные меры, порой воспринимаемые, как чуть ли не покушение на свободу личности, отныне в Украине стали вполне законными. К тому же в условиях самоизоляции и обсервации гражданам, туда угодившим, оплаченный бюллетень положен. Как получить больничный на карантине, выясняла «Одесская жизнь».

Самоизоляция, обсервация и доступ к персональным данным

Принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» разъяснил основные вопросы, связанные с пребыванием граждан в самоизоляции, обсервации, временных медучреждениях в период карантина. В частности, им четко определены понятия этих терминов.

Самоизоляция – нахождение лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мер на основе личного обязательства.

Обсервация – нахождение лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и осуществления медицинского надзора за ним.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления на время действия карантина дано право создавать временные специализированные госпитали и обсерваторы. При этом предусмотрена возможность использования помещений и имущества других учреждений. Лицензии для действия таких госпиталей не требуются.

На время эпидемии законом разрешена обработка персональных данных без согласия лиц, заболевших COVID-19. В частности, сведений:

о состоянии здоровья,

о месте госпитализации,

о фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения,

месте жительства, работы/учебы.

Правда, заверяют законодатели, в течение 30 дней после окончания карантина данные эти подлежат уничтожению.

Покинуть зону карантина можно после проведения медицинского обследования и получения соответствующей справки. А за период самоизоляции либо обсервации – получить оплаченный больничный.

Больничный по телефону и 50% зарплаты

Закон гласит: «На период пребывания в самоизоляции, обсервации, временных учреждениях охраны здоровья (госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания». Следовательно, оплачиваемый больничный в этих условиях положен всем гражданам, несущим потенциальную опасность заражения окружающих COVID-19: кто был в контакте с больными коронавирусом, возвратился из зараженной страны, имеет подозрение – прошел тест и ожидает результатов. И, конечно, больным, находящимся в самоизоляции дома под присмотром врача или в больнице.

Если человек хочет пойти на больничный для нахождения в самоизоляции, в первую очередь, у него должны быть основания считать, что он контактировал с больным, у которого диагностирован коронавирус. При определенных симптомах – температура, кашель – сначала он должен обратиться к семейному врачу, который обязан дать направление на соответствующий тест. Пациенту открывают больничный по общему заболеванию, к которым относятся и ОРВИ, и COVID-19. Оплачивает его Фонд социального страхования.

Как объяснили в горздраве, чтобы не нарушать самоизоляцию, открыть больничный можно и дистанционно – в телефонном режиме. А вот электронные больничные министерством здравоохранения в Украине все еще не введены.

Больничный открывают на две недели. Первые 5 дней должен оплатить работодатель. Органы соцстраха обещанную компенсацию начнут выдавать с 6 дня выхода на бюллетень. Выплаты по больничному листу от стажа не зависят – не стоит надеяться на 100% вашей зарплаты. Соцвыплаты по нетрудоспособности составят лишь 50% от среднемесячной заработной платы или дохода больного. А если заболели, находясь в отпуске за свой счет, оплаченный бюллетень вам, увы, не положен.

После изоляции или обсервации на бланке больничного ставится специальный отметка – контакты с больными инфекционным заболеванием.

Если заболел ребенок

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет больничный лист получает один из работающих родителей. В такой ситуации соцстрах оплачивает его, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Если же ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Что делать, если нет декларации с семейным врачом?

Если состояние пациента серьезное, его обязаны принять в медучреждении. Но проявления ОРВИ – не экстренная ситуация. В этом случае без декларации оформить больничный лист или получить справку невозможно.

Заключить декларацию не поздно и сейчас. С некоторыми медучреждениями это можно сделать дистанционно. А подписать документ – сразу после окончания карантина.

Больничный на карантине

Отдельный страховой случай – карантин, введенный органами санитарно-эпидемиологической службы. В таком случае больничный выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога территориальной СЭС. Во время действия карантина соцстрах оплачивает бюллетень с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Право на получение и оплату таких больничных имеют лица, деятельность которых связана с обслуживанием населения, если:

– эти лица были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями;

– в случае невозможности осуществления временного перевода этих лиц по их согласию на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

Получить справки формы ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже можно онлайн.

Консультации об оплате больничных во время карантина – по «горячей линии» 0-800-501-892.

Фото: Бизнес-портал fdlx.com

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