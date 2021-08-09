Президент Владимир Зеленский 6 августа подписал закон об электронных услугах. Органы власти больше не смогут требовать у людей документы и справки в бумажном виде, если нужная информация есть в электронных реестрах.

Давайте посмотрим, как мы теперь будем получать публичные услуги.

О каких электронных услугах идет речь?

Много о каких. На портале Дія доступно уже более 70 онлайн-услуг для украинцев. Регистрация бизнеса, недвижимости, получение лицензий, оформление помощи по безработице и всевозможные выписки из реестров. А в скором времени добавят запись ребенка в детский сад, декларацию с семейным врачом, оформление больничного, пенсий и субсидий. Министерство цифровых трансформаций (Минцифра) планирует оцифровать 100% услуг к 2024 году.

Бумажных документов скоро не будет?

Возможно. В законе говорится об электронных документах и о том, что они будут равнозначны бумажным, при определенных условиях.

В Минцифре считают, что это поможет в борьбе с коррупцией. И возможно уничтожит бюрократию. Чем меньше будет «бумажек» в обиходе у чиновников, тем лучше. Людям не придется бегать по кабинетам и высиживать по полдня в очередях, чтобы получить справку для получения еще одной справки. Такая у этого закона главная цель, уверены в Минцифре.

И что, чиновники перестанут требовать справки?

Похоже на то. По крайней мере, в новом законе написано, что органы власти должны самостоятельно искать документы и информацию.

Что интересно, в Украине уже есть похожая норма, прописанная в законе «Об административных услугах». Этот закон приняли 9 лет назад. Там черным по белому написано, что чиновники не имеют права требовать у людей документы, а должны их сами находить, без участия гражданина. Теперь вот будет два закона.

Как быть с документами, которых нет в электронном реестре?

Такое вполне может быть. Не все документы попадают в реестр. Например, если справку выдала негосударственная организация, которая не оказывает публичных услуг.

Однако, закон позволяет сфотографировать или отсканировать документ, а потом подписать его цифровой подписью в Дія. И не нужно делать ксерокопии или ходить на прием. Все можно сделать с помощью смартфона.

Когда Украина перейдет в режим «без бумаг»?

Полный переход, согласно закону, закончится к ноябрю 2021 года. После того, как его подписал президент, правительство должно обеспечить принятие необходимых документов. Для этого у них есть 3 месяца.

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Фото: focus.ua