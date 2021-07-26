Больных будут сортировать: что это значит?

Медицинская сортировка пациентов принята сегодня во всех развитых странах. Ее цель – обеспечение своевременного оказания помощи в необходимом объеме максимальному числу больных. До конца текущего года этот метод распределения пациентов будет введен и в Одессе.

В приемных отделениях – полная диагностика

На сегодняшний день, по требованию Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), больницы интенсивного лечения должны иметь приемно-диагностические отделения неотложной помощи. Там обязаны не только принимать пациентов, оформлять истории болезней, но и проводить полную диагностику больных. А при необходимости – острой патологии – оказывать им соответствующую помощь с последующим долечиванием в профильном стационаре на территории больницы.

Сейчас приемно-диагностические отделения неотложной помощи готовят в городских клинических больницах №№ 1, 10 и 11. Оборудованы они должны быть самой современной медицинской техникой и укомплектованы многопрофильными командами врачей. Медики, в свою очередь, обязаны пройти сертификацию (подтвердить умение работать на этой диагностической аппаратуре) и отработать совместную командную тактику помощи больным. В таких отделениях и будет происходить медицинская сортировка пациентов.

Детские лечебные учреждения в этот проект не вошли. Но детской клинической больнице №3 город выделил средства для создания приемно-диагностического отделения неотложной помощи. Там планируют разместить травмпункт, лаборатории, палаты интенсивной терапии и диагностики. Строительные работы уже начались.

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Командная работа и современное оборудование

По словам директора ГКБ №1 Евгения Григорьева, чтобы в больнице появилось приемно-диагностическое отделение неотложной помощи, необходимо обучение задействованного в нем персонала по специальности «Медицина неотложных состояний».

– Подготовку всех команд, которые будут работать в этом отделении, планируем завершить в течение двух-трех месяцев. Принцип его работы – взаимодействие системы экстренной медицинской помощи и оказания всей ургентной помощи пациентам, которых привозят машины «неотложки». Это больные с инсультами, инфарктами, хирургической, гинекологической патологиями. То есть – практически весь спектр специализированной помощи, которую оказывают в нашей больнице.

Уже сегодня отделение оснащено трехместным цифровым рентгеновским аппаратом, аппаратом ультразвуковой диагностики эксперт-класса и другим современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В текущем году обещают установить компьютерный томограф и ангиограф, а в начале следующего – ожидают поставку магниторезонансного томографа.

Красный, желтый, зеленый

После завершения подготовительного этапа «неотложка» будет возить пациентов исключительно в такие отделения. Там, согласно протоколу, им окажут шестидесятиминутную неотложную помощь. За основу будут приняты стандарты европейских медучреждений. А именно: в приемно-диагностических отделениях помощь будет оказываться по «зеленому», «желтому» и «красному» коридорам.

По «красному» коридору направляются пациенты, которым медицинскую помощь требуется оказать незамедлительно. Это больные с нарушением жизненных функций, нуждающиеся в немедленной реанимации и интенсивной терапии.

По «желтому» коридору направляются пациенты, которые могут подождать до 30 минут. Помощь им окажут сразу же после больных «красного» коридора.

«Зеленый» коридор предназначен для пациентов, которые обратились за ургентной помощью, но состояние их здоровья позволяет отсрочить ее получение на два часа.

«Трехкоридорному» принципу будет соответствовать и конструкция отделения. В зоне сортировки будет находиться регистратура и помещение для ожидания. Сортировку больных будут осуществлять врачи неотложных состояний. По словам директора больницы №10 Дениса Себова, в дальнейшем со станций скорой помощи они перебазируются в приемно-диагностические отделения больниц интенсивного лечения.

Важно! Обещают, что экстренную медицинскую помощь окажут любому человеку – независимо от наличия у него декларации, заключенной с семейным врачом.

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