В Украине запустят систему электронных больничных

Министерство социальной политики Украины разработало специальное программное обеспечение «Е-больничный». Программа позволит получить листы нетрудоспособности уже с 1 апреля. Сейчас идея находится на стадии доработки и создания нормативной базы.

Запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me, ожидается со временем — к 1 апреля.

Введение данной системы даст возможность отследить, выдавал ли больничный профильный врач и минимизировать злоупотребления в этой сфере. По подсчетам Минсоцполитики, экономия средств от введения электронных больничных составит от 1 до 4 млрд гривен ежегодно.

Фото: press-center.news

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