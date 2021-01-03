Новости Одессы и Одесской области

Украина может получить китайскую вакцину от COVID-19 уже в феврале

Украина может получить китайскую вакцину от COVID-19 уже в феврале

Украина получит первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после ее регистрации.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Договор через госпредприятие «Медицинские закупки Украины» Минздрав 30 декабря заключил на поставку 1 913 316 доз вакцины по цене 504 грн. за каждую.

Во время первой поставки в Украину прибудут 700 тысяч доз.

– Мы их получим на протяжении 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе или в других странах (США, Великобритания, ЕС, Бразилия), — рассказал Максим Степанов.

Результаты клинических исследований в Бразилии компания Sinovac Biotech должна обнародовать 7 января.

По словам министра, предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70 %. 30 декабря Sinovac Biotech анонсировала, что третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины «Короновак» составляет 79 % — ниже, чем у компаний Pfizer и Moderna. Однако преимущество состоит в том, что ее можно хранить при 2-8 °C. Ведь холодильников, подходящих для хранения вакцины Pfizer (при -70 °C), в украинских – в том числе и одесских – медучреждениях нет.

По информации медиков, вакцинация препаратом Sinovac должна проходить в два этапа (две дозы) с интервалом в две недели. Степанов пообещал, что все вакцины, закупленные за государственные средства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

К тому же, на сегодняшний день, по словам министра, Минздрав находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн вакцин, одобренных в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичьего, паротита. Например, Турция уже решила приобрести 50 млн доз вакцины Sinovac Biotech против COVID-19.

Читайте также: В Украине утвердили 4 этапа вакцинации от коронавируса: кто и когда получит вакцину?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить