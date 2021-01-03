Украина может получить китайскую вакцину от COVID-19 уже в феврале

Украина получит первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после ее регистрации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Договор через госпредприятие «Медицинские закупки Украины» Минздрав 30 декабря заключил на поставку 1 913 316 доз вакцины по цене 504 грн. за каждую.

Во время первой поставки в Украину прибудут 700 тысяч доз.

– Мы их получим на протяжении 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе или в других странах (США, Великобритания, ЕС, Бразилия), — рассказал Максим Степанов.

Результаты клинических исследований в Бразилии компания Sinovac Biotech должна обнародовать 7 января.

По словам министра, предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70 %. 30 декабря Sinovac Biotech анонсировала, что третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины «Короновак» составляет 79 % — ниже, чем у компаний Pfizer и Moderna. Однако преимущество состоит в том, что ее можно хранить при 2-8 °C. Ведь холодильников, подходящих для хранения вакцины Pfizer (при -70 °C), в украинских – в том числе и одесских – медучреждениях нет.

По информации медиков, вакцинация препаратом Sinovac должна проходить в два этапа (две дозы) с интервалом в две недели. Степанов пообещал, что все вакцины, закупленные за государственные средства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

К тому же, на сегодняшний день, по словам министра, Минздрав находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн вакцин, одобренных в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичьего, паротита. Например, Турция уже решила приобрести 50 млн доз вакцины Sinovac Biotech против COVID-19.

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