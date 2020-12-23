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В Украине утвердили 4 этапа вакцинации от коронавируса: кто и когда получит вакцину?

В Украине утвердили 4 этапа вакцинации от коронавируса: кто и когда получит вакцину?

В Украине появился план вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

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Его разработали специалисты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

– Этот документ будет гибким – его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, доступности самой вакцины. А успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью, – рассказал гендиректор ЦОЗ Игорь Кузин.

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать графику положенных вакцинаций по календарю прививок.

– Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом, – отметил Игорь Кузин.

Утвердили четыре этапа вакцинации:

  1. январь-апрель 2021 года — люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
  2. апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  3. июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  4. сентябрь 2021-март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинация будет проводиться на базе пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

В ЦОЗ сообщили, что план будет обновляться план каждые две недели – для того, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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