Коронавирус: Украина получит еще 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19

По поручению президента Украины Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

О поставках МОЗ договаривалось еще с сентября 2020 года. Сложность переговорного процесса заключалась в острой конкуренции за качественные и безопасные вакцины. Сейчас все без исключения цивилизованные страны пытаются договориться о закупке такой вакцины. При этом надежные производители пока не могут полностью удовлетворить глобальную потребность.

В Украине вакциной Sinovac Biotech, в первую очередь, будут бесплатно прививать граждан, которые находятся в зоне повышенного риска инфицирования и тех, кто борется с пандемией.

«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее «рискованные» социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу», — заявил президент Владимир Зеленский.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний провели в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Соответственно в январе 2021 года планируется получить разрешение на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке в Украину подписали с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем Sinovac Biotech в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора, первые 700 тыс. доз поставят в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому наша страна гарантировано должна получить 8 млн доз вакцины бесплатно.

Между тем Украина продолжает вести переговоры со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн вакцин, одобренных в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичьего, паротита. Например, Турция уже решила приобрести 50 млн доз вакцины Sinovac Biotech против COVID-19.

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