Очередной фейк россиян опровергает Телеграм-канал «Одесской жизни».

По сценарию авторов этого «творения», дезертир якобы «втерся в доверие» к полицейскому, после чего напоил его и изнасиловал.

Производители фейков как на первоисточник ссылаются на якобы существующий сюжет на неназванном украинском телеканале. Хотя действительно грубо смонтированное видео впервые появилось на страницах в социальных сетях пропагандистов.

«Такой дикой информационной жвачкой кормят российские пропагандисты свою аудиторию… Новая ложь русских пропагандистов вероломна и бессмысленна. Не ведитесь на враждебную пропаганду, которая с каждым днем становится все более абсурдной. Авторы фейков часто создают сильно эмоционально окрашенные вбросы для того, чтобы отключить критическое мышление и быстро достичь своих целей», – отмечается в публикации.

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