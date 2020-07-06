Уик-энд президента и культурные открытия: главные новости Одессы за выходные

В субботу, 4 июля

В Одессу как бы неожиданно приехал президент Украины Владимир Зеленский. Дату приезда держали в секрете. Были лишь инсайды в СМИ, но дни визита назывались лишь приблизительно.

В итоге Офис президента объявил о визите Зеленского, когда тот уже был в Одессе.

Он побывал на открытии стадиона в Южном, встречался с бизнесменами и съездил на пляж «Дельфин», где с декабря прошлого года в полузатонувшем состоянии лежит танкер Delfi.

Зеленский распорядился судно убрать до 20 июля и сделал неожиданное заявление.

На выходных встретили зрителей в театре Музкомедии, и читателей в областной библиотеке, которые открылись после коронавируса.

В Одессе и области было очень жарко. Объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он продержится еще несколько дней.

В воскресенье, 5 июля

В Одессе все еще был был президент. Заночевал в отеле на Ланжероне, там же искупался в море вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком.

Потом были торжества по случаю Дня ВМС. Президента на них пригласили, а вот одесситам пришлось наблюдать праздник издалека.

Без зрителей прошел и матч между футболистами “Черноморца” и “Николаева”. И без голов – 0:0.