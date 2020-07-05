День Военно-морских сил Украины: как отмечали в Одессе (фоторепортаж)

В связи с празднованием Дня Военно-морского флота, на Морском вокзале Одессы провели парад. На мероприятие прибыл президент Украины, поздравил моряков и вручил награды. Одесситов, как обычно, держали поодаль от мероприятия в целях безопасности главы государства

Как это происходило – наблюдал корреспондент «Одесской жизни».

На причале Одесского морского вокзала, за несколько часов до прибытия президента Украины Владимира Зеленского, начали собираться моряки. Как всегда – в белоснежной парадной форме, но, теперь ещё и в масках. Рядом с ними оркестр.

Ещё до подготовки основного мероприятия, территория морвокзала была ограждена, за правопорядком наблюдали десятки правоохранителей. Территория была доступна для одесситов только частично, поэтому наблюдать обычному горожанину за всем происходящим не удавалось.

Журналисты же ожидали президента с 8 утра. Но, по «профессиональной традиции» наших президентов, пришлось подождать час. Гарант конституции появился около 9-00. Моряки, вспотевшие от долго пребывания на солнце, отдали ему воинское приветствие. Затем Зеленский занял место за стойкой с микрофонами.

Президент, в первую очередь, поздравил с днем ВМСУ и пообещал, что не даст никому разрушить систему безопасности Черного моря. В ближайшее время моряки получат поддержку в виде кораблей и катеров из других стран. Их и уже имеющиеся корабли обновят. Приоритетом будет установка ракетных комплексов. А также, по его словам, 70 квартир получат сегодня моряки, в частности, которые прибыли из Крыма.

Закончив свою речь словами: «Слава нашим военным морякам! Слава Украине!» президент перешел к награждению служащих в ВМС, которые учувствовали в защите целостности Украины во время оккупации Крыма. Также он посмертно наградил участвовавших в спасении студентов при пожаре на Троицкой спасателя Сергея Шатохина и преподавательницу Анну Бортюк золотыми звездами и грамотой о присвоении звания Героя Украины. Награды он передал семьям погибших.

Затем он прошел по трапу на борт «Гетмана Сагайдачного». Часть моряков отправилась следом за ним. Спустя 15 минут корабль отошел от причала. Постепенно набирая скорость, фрегат отдалялся от берега.

А на главной площади морского вокзала все ещё стояли люди, устроившие митинг к случаю приезда президента. Они требовали лишь одного – сохранить побережье Одессы.

Фото: Артем Виноградов