“Черноморец” сыграл с “Николаевом”: результат матча

Футболисты одесского “Черноморца” вечером 6 июля провели домашний матч с “Николаевом”.
Игра завершилась со счетом 0:0.
“Матч получился тяжелым для болельщиков: было много единоборств, позиционной борьбы и мало острых моментов, ярких эпизодов. Жаркая и душная погода мало способствовала созиданию”, – сказано в сообщении на сайте “Черноморца”.
Матч проходил без зрителей на стадионе, можно было смотреть лишь трансляцию.
Напомним, футболисты одесского «Черноморца» в первой послекарантинной игре в Первой лиге с разгромным счетом победили «Волынь» (Луцк).
Фото: ФК “Черноморец”