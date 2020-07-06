“Черноморец” сыграл с “Николаевом”: результат матча

Игра завершилась со счетом 0:0.

“Матч получился тяжелым для болельщиков: было много единоборств, позиционной борьбы и мало острых моментов, ярких эпизодов. Жаркая и душная погода мало способствовала созиданию”, – сказано в сообщении на сайте “Черноморца”.

Матч проходил без зрителей на стадионе, можно было смотреть лишь трансляцию.

Напомним, футболисты одесского «Черноморца» в первой послекарантинной игре в Первой лиге с разгромным счетом победили «Волынь» (Луцк).

Фото: ФК “Черноморец”