Научно-исследовательская лаборатория «Архаика» совместно с Одесским археологическим музеем разработала 3D-модель фрагмента одесских катакомб. Эти подземные ходы, простирающиеся под городом на более чем 2,5 тыс. км, часто называют настоящим подземным городом с проспектами, улицами и площадями. Работы проводились в одной из самых известных частей катакомб — Каменоломнях Молдаванки.

Для создания модели команда проекта дважды спускалась под землю. Процесс съемки и лазерного сканирования длился около 5 часов. В результате было сделано более 1000 фотографий для текстурирования модели и более 30 лазерных сканов для воспроизведения точной геометрии. Теперь оцифрованные лабиринты доступны для просмотра всем желающим.

Созданная 3D-модель выполняет несколько функций. Она позволяет широкой аудитории ознакомиться с уникальным пространством катакомб, которые скрывают подземные озера, карстовые пещеры и разветвленную сеть тоннелей. Кроме того, модель является инструментом для мониторинга состояния памятника и служит новым источником для исторических исследований.

Ранее мы сообщали, что ученые оцифруют часть одесских катакомб