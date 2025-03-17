Науково-дослідна лабораторія «Архаїка» спільно з Одеським археологічним музеєм розробила 3D-модель фрагмента одеських катакомб. Ці підземні ходи, що простягаються під містом на понад 2,5 тис. км, часто називають справжнім підземним містом із проспектами, вулицями та майданами. Роботи проводилися в одній із найвідоміших частин катакомб — Каменоломнях Молдаванки.

Для створення моделі команда проєкту двічі спускалася під землю. Процес зйомки та лазерного сканування тривав близько 5 годин. У результаті було зроблено понад 1000 фотографій для текстурування моделі та понад 30 лазерних сканів для відтворення точної геометрії. Тепер оцифровані лабіринти доступні для перегляду всім охочим.

Створена 3D-модель виконує кілька функцій. Вона дозволяє широкій аудиторії ознайомитися з унікальним простором катакомб, які приховують підземні озера, карстові печери та розгалужену мережу тунелів. Крім того, модель є інструментом для моніторингу стану пам’ятки та слугує новим джерелом для історичних досліджень.

Раніше ми повідомляли, що науковці оцифрують частину одеських катакомб