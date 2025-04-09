Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции совместно с пограничниками и Одесским рыбоохранным патрулем во время патрулирования обнаружили в Очаковском устье Дуная, неподалеку от города Вилково, двух рыбаков на лодке, местных жителей 47 и 66 лет. При этом разрешительных документов на вылов рыбы у них не было.

Оперативники, которых вызвали на место происшествия, изъяли у правонарушителей в качестве вещественных доказательств лодку, четыре рыболовные сети общей длиной 300 метров и 207 штук селедки общим весом 60 кг. На время проведения досудебного расследования полицейские передали рыбу на хранение в специализированное предприятие.

Правонарушители пояснили: они знали, что на отлов данного вида рыб нужно разрешение соответствующих органов, но все же решили наловить дунайки «для собственных нужд».

По предварительным подсчетам специалистов-экологов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму примерно 517 тыс. гривен. Точная сумма ущерба будет устанавливаться в рамках уголовного производства.

За незаконное занятие рыбным промыслом горе-рыбакам грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что рыбаки в Вилково начали большой отлов дунайки, и узнавала, как долго продлится этот рыбный сезон и чем еще удивит дунайка в этом году.

Читайте также: В Одесской области мало дунайки: куда пропала знаменитая селедка.