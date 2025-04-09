Про це повідомили у прес-службі Главку Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців, співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та Одеським рибоохоронним патрулем під час патрулювання виявили в Очаківському гирлі Дунай, неподалік від міста Вилкове, двох рибалок на човні, місцевих жителів віком 47 та 66 років. При цьому дозвільних документів на вилов риби у них не було.

Оперативники, яких викликали на місце події, вилучили у правопорушників у якості речових доказів човен, чотири рибацькі сітки загальною довжиною 300 метрів та 207 оселедців загальною вагою 60 кг. На час проведення досудового розслідування поліцейські передали рибу на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Правопорушники пояснили: вони знали, що на вилов даного виду риб потрібен дозвіл відповідних органів, але все одно вирішили наловити дунайки «для власних потреб».

За попередніми підрахунками фахівців-екологів, чоловіки завдали рибному господарству України збитків на суму приблизно 517 тис. гривень. Точна сума збитків буде встановлюватись в рамках кримінального провадження.

За незаконне заняття рибним промислом рибалкам загрожує до трьох років обмеження волі.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що рибалки у Вилково розпочали великий вилов дунайки, і дізнавалося, як довго продовжуватиметься цей рибний сезон і чим ще здивує дунайка цього року.

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