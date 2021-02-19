Переселенцы с улицы Успенской: возможен ли контакт с властью? (фото)

У здания Одесской облгосадминистрации перед началом внеочередной сессии стоят три человека с плакатом и заявлением в руках. Вроде и митингом не назовешь, что, впрочем, они и сами подтверждают: «Мы сюда не митинговать пришли, мы пришли втроем от имени всех живущих в доме переселенцев на Успенской, 4 узнать, возможен ли вообще у нас хоть какой-то контакт с властью…».

Давняя история

История эта давняя, и «Одесская жизнь» о ней рассказывала не раз. Суть: переселенцы из Донбасса давно проживают в доме на Успенской, 4. То им электричество грозятся отключить, то они вынуждены были выходить на очередной пикет, потому их пытались из дома «выкинуть» и переселить куда-то на «далекие задворки» без условий для жизни. А у них и в старом одесском доме просто «шикарные» условия.

При этом все эти годы жильцы дома даже и не требуют от властей никаких средств или другой помощи. Единственное, что им нужно – это официальное оформление статуса жилья. Все эти годы переселенцы сами изо всех сил обживали и обживают свое жилье, пытаясь узаконить свое проживание в этом здании.

Мы платим, а нам счета возвращают

Что же сегодня?

— Мы готовы платить за все услуги ЖКХ, и платим за них! И что же? У нас не берут денег. Счета, например, за оплату электричества, назад возвращаются. Единственное, с кем удалось «договориться» об оплате – это за услуги по вывозу мусора, – рассказывает представитель инициативной группы, участник АТО Карэн Гамбарян.

— Мы хотим легализации. Хотим как все нормальные люди оплачивать коммунальные платежи! Все эти годы мы пытаемся добиться, чтобы власть обошлась с нами по-человечески, по закону, – говорит участник АТО и ООС Александр Попов.

И Александр, и Карэн Гамбарян, и Наталья Волошина, которые пришли в этот день к зданию ОГА, утверждают: годы идут, власть меняется, а проблемы с их «Успенкой» никоим образом не решаются.

Среди тех, кто живет в здании на Успенской, 4 (а оно находится в коммунальной собственности и принадлежит Одесскому облсовету), есть и пенсионеры, и инвалиды. Время идет: в доме появляются дети. Многое, очень многое в этом здании, прежде практически непригодном для жилья, пустующем, было сделано руками самих переселенцев. Потом устанавливались электросчетчики, водомеры и прочее…

«Успенку» будут продавать?

А тут – очередная «новость»: как недавно заявил глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, неэффективно используемые объекты совместной собственности громад региона намерены выставить на приватизацию.

По информации издания «Думская», губернатор сообщил, что «на сегодняшний день некоторые объекты используются бомжами». Это и подвалы, и разрушающиеся строения, и здания общежитий, которые не используются, но находятся на балансе и требуют содержания. В качестве примера Сергей Гриневецкий привел полузаброшенное здание на Успенской, 4, куда в свое время «самовольно вселились переселенцы с востока Украины и живут там до сих пор».

Вот и пришли в очередной раз к зданию ОГА представители жильцов-переселенцев с «Успенки». Принесли очередное заявление (запрос на публичную информацию), чтобы передать его властям. Пока эти люди пытаются понять, в самом ли деле их дом собираются продавать. А еще в своем заявлении они просят о встрече с чиновниками; проще говоря, все о том же, о чем просят все эти годы – о диалоге. Как сказано в заявлении переселенцев, «с надеждой на взаимопонимание».

Ну а продолжение следует…

Фото автора, фото запроса на публичную информацию – Александр Попов