Новости Одессы и Одесской области

День города в Южном отложили из-за коронавируса

День города в Южном отложили из-за коронавируса

Мэрия Южного (в Одесской области)  решила перенести на следующий месяц празднование Дня города из-за ситуации с коронавирусом. 

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Об этом сообщил городской голова Владимир Новацкий в Фейсбук.

«В течение нескольких последних недель команда исполнительного комитета Южненского городского совета искала варианты организации Дня города, которые в то же время позволили бы провести праздник, и не подвергнуть дополнительной опасности горожан. Из-за карантина, который длится уже более полугода, у нас не было возможности организовать ни одного праздника так, как мы к этому привыкли — с открытием новых объектов, выступлениями коллективов, концертами, на которые собирался весь город. 26 сентября мы планировали открыть вело- и пешеходную дорожку в микрорайоне индивидуальной застройки и отреставрированный Проспект Мира. Строители укладываются в сроки, и оба объекта будут открыты, однако празднование Дня рождения Южного, в связи с эпидемиологической ситуацией, мы перенесем на следующий месяц и отпразднуем позже», — пообещал Новацкий.

Он рассказал, что сейчас в Южном зарегистрировано 94 больных с начала пандемии и 33 подтвержденных случая за последние сутки. Всего с начала августа выздоровели 39 человек, за последние сутки — 12. На данный момент болеют 54 человека.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о возможной вспышке коронавируса в Одессе после массового празднования Дня города.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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