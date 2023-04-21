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В Одесской области задорого продали винзавод

В Одесской области задорого продали винзавод

Торги по продаже Измаильского винзавода успешно прошли 19 апреля. Об этом сообщил начальник Регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Винзавод продали в 11 раз дороже стартовой цены

В Фонде госимущества Украины заявили, что победила ставка компании «Фининвест Групп П», которая предложила за объект 200 миллионов гривен. Это в 11 раз больше начальной стоимости винзавода (17 млн 869 тыс. гривен).

ізмаїльський винзавод

  • За винзавод соревновались четыре компании:
  • «Электронные торговые технологии»;
  • «Комфортные метры»;
  • «Вега Агро Трейд Плюс»;
  • «Фининвест Групп П».

Последние две компании предложили одинаковую цену в 200 млн гривен. В таких случаях победа присуждается коомпании, которая сдалала предложение первой. Ею была «Фининвест Групп», так что лот достался ей.

Как отметил Александр Славский, у победителя конкурса есть 20 рабочих дней, чтобы оформить соглашение. Если победитель не заплатит, то потеряет залог в 3,5 миллиона гривен и будет назначен повторный аукцион.

ізмаїльський винзавод

Купив завод, покупатель получил такое имущество:

  • цеха производства, разлива и закупорки вина;
  • мастерские;
  • компрессорная станция;
  • гаражи;
  • складские помещения;
  • производственная база отдыха на земельном участке площадью 0,23 га в селе Приморское Измаильского района.

Всего 29 объектов недвижимости.

История Измаильского винзавода

Следует напомнить, что у винзавода богатая история. Он был основан в Измаиле в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины сравнимы с лучшими винодельческими регионами Европы.

К примеру, Международная организация виноградарства и виноделия сравнила эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой. В Фонде госимущества отметили среди преимуществ завода – полный цикл производства – от лозы до бокала.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какбыло сорвано соглашение по продаже Белгород-Днестровского порта.  Победитель аукциона не внес положенную сумму и потерял гарантийный взнос, который уже перечислен в госбюджет. Кстати, сумма нейстойки составила 18,7 миллинов грвен. Повторно учавствовать в ауционах по продаже госимущества проштрафыившаяся компания не сможет.

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Фото: Prozzoro, ФДМУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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