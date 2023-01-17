В Одесской области государство продало порт, который приносит прибыль

Порт “Усть-Дунайск” в Одесской области ушел с молотка за 200 миллионов гривен. Стартовая цена была 60 миллионов. Это первая продажа порта целиком. Еще и прибыльного. Обычно приватизируют убыточные предприятия.

Об успешном аукционе по приватизации порта сообщил руководитель территориального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Цена за порт выросла втрое

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью «Эликсир Украина», основным видом деятельности которой оптовая торговля химическими продуктами.

В аукционе принимали участие восемь участников. Цена в результате торгов выросла со стартовой — 60 миллионов 14,7 тысячи гривен до 201 миллиона 300 гривен.

В Украине это первый случай передача цельного порта в частную собственность.

Что представляет собой порт «Усть-Дунайск»

Основным видом деятельности порта «Усть-Дунайск» являются погрузочно-разгрузочные работы, проводимые в портовом пункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай.

Объект включает 80 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (админздания, дворовые сооружения, производственные сооружения, здания теплицы, склады, магазины

Все это имущество расположенно в Килие, Вилково, острове Шабаш и в Жебрияновской бухте Черного моря.

Также порт владеет 15 судами, четырьмя плавучими причалами.

Продали порт, приносящий прибыль

Обычно государство приватизирует убыточные предприятия. Но вот порт “Усть-Дунайск” таким не является. Пусть полученная им прибыль в прошлом году не слишком большая, но все еже она была. И у предприятия есть перспективы.

За январь-сентябрь 2022 года «Усть-Дунайск» получил 848 тысяч гривен чистой прибыли и уплатил более 9 миллионов гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Более того, по данным по данным Администрации морских портов Украины, порты «Измаил», «Рени», «Усть-Дунайск» за 11 месяцев 2022 года нарастили объемы перевалки грузов в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

И наибольший рост продемонстрировал порт «Усть-Дунайск», где за 11 месяцев перегрузили 662 тысячи тонн, то есть на 1 тысячу 314% больше, чем в 2021 году.

Возможно, когда приватизация планировалась, предприятие и было убыточным. Но ведь решение можно изменить, если порт демонстрирует такие впечатляющие результаты роста, как это сделал “Усть-Дунайск”.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области продают порт.

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