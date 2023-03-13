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Попытка номер два: Белгород-Днестровский порт все же продали

Попытка номер два: Белгород-Днестровский порт все же продали

Фонд госимущества Украины объявил победителя аукциона по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта. Об этом сообщил сегодня, 13 марта 2023 года, начальник регионального отделения Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

Порт в Белгороде-Днестровском продали со второй попытки

По его информации, всего в аукционе приняли участие три компании. Стартовая цена за порт составила 93,7 млн гривен. Самую высокую цену во время торгов – 220,1 млн грн – предложило предприятие «Укрдонинвест», оно же и было признано победителем.

Основной вид деятельности компании-победителя связан с грузовым железнодорожным транспортом.

Что представляет собой Белгород-Днестровский порт

Порт в Белгороде-Днестровском имеет три локации: основные мощности в самом городе Белгороде-Днестровском на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке (за известным мостом) и базу отдыха также в Затоке.

В настоящее время предприятие работает только как «сухой порт». За 9 месяцев 2022 года здесь было перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30 сентября 2022 года его долги достигли 104 млн грн, теперь их должен погасить покупатель.

Порт требует очень больших инвестиций для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и дноуглубления.

Только частный владелец, отмечает Славский, сможет начать модернизацию, создать новые рабочие места с конкурентными зарплатами, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и в целом по Украине.

Напомним, что это уже вторая попытка продать порт в Белгороде-Днестровском. На первом аукционе его выставили на торги со стартовой ценой в 187 млн грн, но желающих не нашлось. Во второй раз торги стартовали с 93,7 млн грн.

Также отметим, что это уже второй онлайн-аукцион по приватизации портов в Украине. Ранее порт «Усть-Дунайск» в городе Вилково Одесской области продали за 201 млн грн (+ 40 млн грн. НДС). До этого государство имело опыт только концессии и разных форматов аренды в портах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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