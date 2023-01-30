Сенсационная продажа одесского завода “Орион” оказалась пшиком

В октябре 2022 года руины завода “Орион” в Одессе приватизировали за 220 миллионов гривен. Но окончательно сделку не оформили. В декабре продали предприятие повторно, уже за 80 миллионов. И опять договор не был подписан. Теперь “Орион” продают в третий раз.

Об этом стало известно из сообщений Фонда государственного имущества Украины.

“Орион” приватизируют по третьему кругу

Сейчас государство выставило стартовую цену на остатки завода – 3,5 миллиона гривен. Первый раз, в октябре прошлого. было – 7,5 миллионов. Наибольшую ценность в этом объекте приватизации представляют 20 гектаров дорогой одесской земли.

Новый, третий по счету, аукцион запланирован на 6 февраля 2023 года.

Орион не нужен новым владельцам?

Напомним, что в октябре 2022 года торги за “Орион” выиграла киевская компания «Ристенс Инвест», которая предложила за лот 220 миллионов гривен, что почти в 30 раз превысило стартовую стоимость.

Но, в итоге, компания сделку так и не завершила.

Поэтому в декабря прошлого года прошла повторная приватизация. На этот раз победителем оказалось ООО “Курортный”, предложившее 80 миллионов гривен. Но, в итоге, повторилась ситуация с “Ристен Инвест” – оформление сделки не завершили.

Интересно, что совокупно псевдопобедители лишились около 3 миллионов гривен – это размер неустойки, которую они заплатили государству за сорванные сделки.

Посмотрим, удастся ли государству передать “Орион” в частные руки с третьей попытки?

Раньше «Орион» производил компрессоры для холодильников. Площадь недвижимого имущества составляет 39511 м². Сейчас основным источником доходов является передача в аренду помещений завода.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что государство зачем-то приватизировало порт, приносящий прибыль.

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