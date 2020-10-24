У побывавшего в Одессе президента Польши нашли коронавирус

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-секретаря Дуды Блажея Спихальского.

По словам Спихальского, Дуда чувствует себя хорошо.

“Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами”, – проинформировал Спихальский.

Отметим, что Польша находятся в “красной” зоне карантина – с начала пандемии коронавируса здесь выявили 214 тыс. зараженных, более 4 тыс. человек умерли.

Напомним, 13 октября польский президент Анджей Дуда посетил Одессу совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Здесь главы государств приняли участие в экономическом форуме, в ходе которого были подписаны два соглашения – о праве польского бизнеса участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины и о сотрудничестве портов Одессы и Гданьска.