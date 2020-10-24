Новости Одессы и Одесской области

У побывавшего в Одессе президента Польши нашли коронавирус

У побывавшего в Одессе президента Польши нашли коронавирус

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-секретаря Дуды Блажея Спихальского.

По словам Спихальского, Дуда чувствует себя хорошо.

“Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами”, – проинформировал Спихальский.

Отметим, что Польша находятся в “красной” зоне карантина – с начала пандемии коронавируса здесь выявили 214 тыс. зараженных, более 4 тыс. человек умерли.

Напомним, 13 октября польский президент Анджей Дуда посетил Одессу совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Здесь главы государств приняли участие в экономическом форуме, в ходе которого были подписаны два соглашения – о праве польского бизнеса участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины и о сотрудничестве портов Одессы и Гданьска.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить