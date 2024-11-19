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В одного з поранених зупинялося серце: що відомо про одеситів, що постраждали.

В одного з поранених зупинялося серце: що відомо про одеситів, що постраждали.

23 постраждалих унаслідок ракетної атаки по Одесі 18 листопада залишаються в лікарнях, серед них троє дітей. П’ятеро дорослих у важкому стані, у двох відірвані кінцівки.

Про це в телеефірі розповів керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок учорашньої російської ракетної атаки по Одесі поранення дістали 55 осіб.

нога

На фото – відірвана кінцівка

За словами керівника ОВА, постраждалі діти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

В одного з постраждалих поліцейських вночі зупинялося серце, але наші дивовижні медики змогли повернути його до життя.

Усі інші постраждалі продовжують лікування вдома.

Сім’ям загиблих буде надано допомогу з поховання, повідомив Кіпер.

У поліції Одеської області повідомили, що серед 55 постраждалих унаслідок атаки 18 листопада, 27 співробітників поліції. 7 поліцейських загинули.

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Фото ДСНС

 

 

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