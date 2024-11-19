В одного з поранених зупинялося серце: що відомо про одеситів, що постраждали.

23 постраждалих унаслідок ракетної атаки по Одесі 18 листопада залишаються в лікарнях, серед них троє дітей. П’ятеро дорослих у важкому стані, у двох відірвані кінцівки.
Про це в телеефірі розповів керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок учорашньої російської ракетної атаки по Одесі поранення дістали 55 осіб.
За словами керівника ОВА, постраждалі діти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.
В одного з постраждалих поліцейських вночі зупинялося серце, але наші дивовижні медики змогли повернути його до життя.
Усі інші постраждалі продовжують лікування вдома.
Сім’ям загиблих буде надано допомогу з поховання, повідомив Кіпер.
У поліції Одеської області повідомили, що серед 55 постраждалих унаслідок атаки 18 листопада, 27 співробітників поліції. 7 поліцейських загинули.
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Фото ДСНС