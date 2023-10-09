У одесской патрульной полиции — новый начальник: кто им стал

Руслан Рубан стал новым начальником управления патрульной полиции в Одесской области, сменив на этой должности прежнего руководителя одесских патрульных Дмитрия Хмарука.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.
Новый руководитель одесских патрульных — из Черновцов
Сегодня, 9 октября, первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции в Одесской области капитана полиции Руслана Рубана.
Руслан Рубан до сих пор служил заместителем начальника управления – начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Черновицкой области.
Я убежден, что навыки и способности нового руководителя управления, его ответственность и готовность помочь каждому это обеспечит дальнейшее развитие патрульной полиции в Одесской области. Он уже зарекомендовал себя настоящим лидером и профессионалом, убежден, что он продолжит достойно нести службу на этом посту,
— отметил Алексей Белошицкий.
Также Алексей Белошицкий поблагодарил бывшего начальника Дмитрия Хмарука, который приложил много усилий для развития управления и укрепления подразделения, в частности во время военного положения.
Прежний начальник патрульной полиции Одесской области ушел со скандалом
Хотя Алексей белошицкий и похвалил на прощание предшественника Рубана на должности — Дмитрия Хмарука, ушел тот не совсе красиво. Ранее мы писали, что его отстраннения настоятельно требовали депутаты Одесского областного совета. Чем не угодил народным избранникам подполковник Хмарук, мы писали в публикации: Депутаты Одесского облсовета вновь просят отстранить начальника патрульной полиции.
И хотя до отстранения с должности дело не дошло, в руководстве патрульной полиции приняли решение заменить руководителя.
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