У одесской патрульной полиции — новый начальник: кто им стал

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.

Новый руководитель одесских патрульных — из Черновцов

Сегодня, 9 октября, первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции в Одесской области капитана полиции Руслана Рубана.

Руслан Рубан до сих пор служил заместителем начальника управления – начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Черновицкой области.

Я убежден, что навыки и способности нового руководителя управления, его ответственность и готовность помочь каждому это обеспечит дальнейшее развитие патрульной полиции в Одесской области. Он уже зарекомендовал себя настоящим лидером и профессионалом, убежден, что он продолжит достойно нести службу на этом посту,

— отметил Алексей Белошицкий.

Также Алексей Белошицкий поблагодарил бывшего начальника Дмитрия Хмарука, который приложил много усилий для развития управления и укрепления подразделения, в частности во время военного положения.

Прежний начальник патрульной полиции Одесской области ушел со скандалом

Хотя Алексей белошицкий и похвалил на прощание предшественника Рубана на должности — Дмитрия Хмарука, ушел тот не совсе красиво. Ранее мы писали, что его отстраннения настоятельно требовали депутаты Одесского областного совета. Чем не угодил народным избранникам подполковник Хмарук, мы писали в публикации: Депутаты Одесского облсовета вновь просят отстранить начальника патрульной полиции.

И хотя до отстранения с должности дело не дошло, в руководстве патрульной полиции приняли решение заменить руководителя.

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