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Депутаты Одесского облсовета вновь просят отстранить начальника патрульной полиции

Депутаты Одесского облсовета вновь просят отстранить начальника патрульной полиции

Депутаты Одесского областного совета просят отстранить от выполнения обязанностей начальника патрульной полиции Одесской области Дмитрия Хмарука за несоответствие занимаемой должности.
Об этом стало известно, сегодня, 3 марта, в ходе сессии облсовета.

За принятие соответствующего обращения проголосовали 52 депутата. Его планируется направить в Министерство внутренних дел Украины и Национальную полицию.

Депутаты утверждают, что Хмарук не появляется на заседаниях постоянных комиссий облсовета по рассмотрению «важных для организации дорожного движения вопросов» и игнорирует обращения ОГА по безопасности на дорогах.

Начальник патрульной полиции Одесской области

Отдельное внимание депутаты обратили на скопление грузовиков на Хаджибейской дороге, ускоряющее разрушение одноименной дамбы и на загруженность Ивановского путепровода, который также находится на грани разрушения.

Кроме того, сообщается, что в облсовет поступают многочисленные жалобы на «отсутствие профессионально-нравственного поведения работников патрульной полиции при общении с водителями, превышение ими полномочий и нарушение закона».

Напомним, что проведение проверки деятельности Хмарука депутаты Одесского облсовета предлагали обсудить еще на прошлой сессии, в декабре 2022 года, но тогда его не включили в повестку дня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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