На взятке поймали одного из начальников патрульной полиции в Одесской области

Начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачен на вымогательстве и получении взяток за перевозку крупногабаритного груза и его сопровождение автомобилем полиции. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
За каждое разрешение офицер полиции получал 300 долларов США. Правоохранители задокументировали получение от предпринимателя 600 долларов США.
Полицейскому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.
Полицейскому «светит» лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Фото: Одесская областная прокуратура