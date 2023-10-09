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У одеської патрульної поліції – новий начальник: хто ним став

У одеської патрульної поліції – новий начальник: хто ним став

Руслан Рубан став новим начальником управління патрульної поліції на Одещині, змінивши на цій посаді колишнього керівника одеських патрульних Дмитра Хмарука.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції регіону.

Сьогодні, 9 жовтня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції в Одеській області капітана поліції Руслана Рубана.

Руслан Рубан досі служив заступником начальника управління – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції у Чернівецькій області.

Я переконаний, що навички та здібності нового керівника управління, його відповідальність та готовність допомогти кожному це забезпечить подальший розвиток патрульної поліції в Одеській області. Він уже зарекомендував себе справжнім лідером та професіоналом, переконаний, що він продовжить гідно нести службу на цій посаді.

– зазначив Олексій Білошицький.

Олексій Білошицький подякував колишньому начальнику Дмитру Хмаруку, який доклав багато зусиль для розвитку управління та зміцнення підрозділу, зокрема під час військового стану.

Колишній начальник патрульної поліції Одеської області пішов зі скандалом

Хоча Олексій Білошицький і похвалив на прощання попередника Рубана на посаді – Дмитра Хмарука, пішов той не дуже гарно. Раніше ми писали, що його усунення вимагали депутати Одеської обласної ради. Чим не догодив народним обранцям підполковник Хмарук, ми писали у публікації: Депутати Одеської облради знову просять усунути начальника патрульної поліції.

І хоча до усунення з посади справа не дійшла, у керівництві патрульної поліції вирішили замінити керівника.

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