Патрульные на велосипедах провели рейд по велодорожкам Одессы (фото)

Велопатрульные проверили, как одесситы соблюдают правила движения на велополосах. В первую очередь проверяли парковку автомобилей в неположенных местах.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Патрульные рассказали, что наличие велосипедных полос позволяет велосипедистам комфортно и безопасно передвигаться по городу, но безопасность на этих участках дороги возможна только при соблюдении всеми водителями дорожных правил.

Чтобы уменьшить уровень травматизма среди велосипедистов, велопатрули постоянно уделяют внимание маршрутам с наличием полос движения предназначенных для велотранспорта.

Велосипедная полоса – полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, обозначенная дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой.

Водители автомобилей и других механических транспортных средств не имеют права использовать велосипедные дороги, велодорожки, велопарковки, велостоянки, полосы безопасности, а также велосипедные полосы, отделенные от проезжей части с помощью сплошных линий.

За нарушение этого требования правил дорожного движения, в том числе за парковку на велополосе, предусмотрен штраф в размере 340 грн. (ч. 1 ст. 122 КУоАП — нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог и нарушение правил остановки, стоянки)

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 21 мая 2022 года на улицах Одессы заработал велопатруль. Велопатрульные работают в дневное время суток пержде всго в местах отдыха в Приморском районе. Так в их задачу входит следить за соблюдением запрета на посещение пляжей.

Фото Патрульной полиции Одесской области