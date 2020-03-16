У Мінсоцполітики запевнили, що під час карантину люди отримуватимуть пенсії за графіком

Сьогодні на брифінгу, що відбувся у Будинку Уряду, заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко поінформував громадськість стосовно забезпечення соціального захисту населення під час дії заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Урядовий портал.

А саме здійснення виплати та доставки пенсій і соціальних допомог, а також житлових субсидій в умовах попереджувальних заходів у зв’язку з коронавірусом COVID-19.

Заступник міністра повідомив, що одержувачі пенсій та соціальних допомог жодних змін не відчуватимуть. Оскільки приблизно дві третини отримують свої виплати на банківські картки, інша третина користується послугами Укрпошти.

– А працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі, – сказав заступник міністра.

Він також наголосив, що Укрпошта відповідно до графіка здійснюватиме доставку пенсій та соціальних допомог маломобільним групам населення безпосередньо додому.

– Хочу також заспокоїти громадян, які отримують пільги та субсидії. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального сезону, – додав Віталій Музиченко.

За його словами, прострочена понад два місяці заборгованість впливатиме на право одержання житлових субсидій тільки на наступний період їх отримання і визначатиметься з травня 2020 року. Таким чином, важливо, щоб у травні поточного року в одержувачів пільг та субсидій була відсутня заборгованість понад два місяці.

При цьому заступник Міністра звернув увагу, що для оплати житлово-комунальних послуг не обов’язково особисто відвідувати відділення банків та Укрпошти, і закликав за можливості робити це дистанційно через мережу інтернет.

– Звертаємося до рідних пенсіонерів та осіб похилого віку, маломобільних груп населення з проханням, допомогти вашим бабусям, дідусям, татам і мамам розібратися з оплатою за житлово-комунальні послуги без відвідування закладів банків і скористатися послугами мережі інтернет, – зазначив заступник Міністра.

Для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу із оплатою рахунків за житло нададуть соціальні працівники. Міністерство соціальної політики вже поставило завдання органам місцевого самоврядування щодо організації такої роботи.

– Хочу звернути увагу, що кожен громадянин поважного віку, який потребує додаткової уваги від держави буде забезпечений такою увагою від соціальних працівників в установленому порядку. І, якщо такий громадянин не в змозі самостійно оплатити житло, то соціальні працівники їм допоможуть, – зауважив Віталій Музиченко.

Заступник Міністра закликав не залишати без уваги рідних та близьких людей, особливо старшого віку, та цікавитися їхнім самопочуттям і станом здоров’я.

Фото: Народна правда

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