У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 11 октября, день ангела отмечают Александр, Алексей, Макар и Василий.

Имя Александр появилось в Древней Греции и означает «защищать», «мужчина».

Алексей — это имя образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».

Макар — это имя греческого происхождения и переводится как «блаженный, счастливый». В древнегреческой мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.

Имя Василий происходит от древнегреческого слова «басилейос», что означает «царский, царственный». Аналоги этого имени встречаются во многих западно- и восточноевропейских языках. Например, во Франции — Базиль, в Англии — Бэзил.