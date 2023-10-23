Какой сегодня день: праздники, именины, приметы и запреты 23 октября

Какой православный праздник приходится на сегодня, 23 октября

Яков день — такое народное название дня, в который Православная церковь чтит память святого апостола Иакова.

Он был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Иаков — один из семидесяти младших апостолов и его часто называли “братом Господним”. С давних времен святого Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.

Что нельзя делать 23 октября

В этот день считалось несчастливым заниматься чужими делами. Не стоит держать зла на других, лучше покаяться. Запрещается выяснять отношения или ссориться.

Народные приметы 23 октября

если идет град – через две недели будет настоящая зима;

если выпало много снега и он не растаял — ждите теплую зиму;

если идет дождь – следующий год будет урожайным.

Сегодня проводят так называемые “пчелиные хороводы” — стараются съесть как можно больше меда, потому что существует поверье, что количество съевшего меда влияет на то, сколько его будет в следующем году.

На столе обычно появляются блюда с медом. Мужчины обязательно берутся за тяжелую работу, которую нужно проделать по дому, потому что в этот день точно все получится.

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Важные события 23 октября:

787 год – проходит Второй Никейский собор христианской церкви, устанавливающий порядок почитания икон;

1086 год — мусульманские войска разбивают христиан при Саграхасе в Испании;

1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;

1946 год – начинается первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;

1956 год – в столице Венгрии, Будапеште начинается антисоветское восстание: 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики была расстреляна просоветской службой безопасности;

1990 год — Верховный Совет УССР, в результате Революции на Граните голосует за отставку Премьер-министра Масола;

2001 год – Компания Apple показывает первый iPod.

Именины:

Иаков;

Святослав;

Игорь.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Это самоцвет, считающийся самой дорогой разновидностью кварца. Давно верили, что аметист является символом чистоты, гармонии, преданности. Также считается, что он помогает очистить любое место от негатива.

В этот день родились:

1886 год – украинский авиаинженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1928 год – украинский кинорежиссер Артур Войтецкий;

1989 год – украинский футболист, игрок Боруссии Дортмунд и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

23 октября в Украине и мире празднуют:

День организаторов мероприятий. Этот праздник посвящен всем тем, кто работает, чтобы создать незабываемые впечатления и памятные воспоминания для всех участников любого мероприятия. Планирование мероприятий является важной частью человеческой истории. В древних империях любили устраивать грандиозные вечеринки, поэтому организаторы всегда были довольно уважаемыми людьми.

Также 23 октября в Украине отмечается День рекламиста . Этот праздник начался в 1994 году. Рекламисты — это очень креативные люди, которые могут из ничего создать гениальную идею. К празднованию этого дня часто присоединяются и родственные рекламе профессии — дизайнеры, маркетологи.

Также 23 октября отмечают Международный день школьных библиотек . Наши предки очень ценили книги и образование. Князь Владимир во времена Киевской Руси открыл специальные школы, где ученики учились, переписывая древние книги. Первая библиотека на территории современной Украины была открыта князем Ярославом Мудрым в Киеве. В XI веке уже существовали “школы книжного учения”, где готовили специалистов для культуры, управления, церковной жизни. Важным событием в библиотечном деле стало появление книгопечатания. В XVI веке появились большие книгохранилища во Львове и Остроге, а в 1630-х годах началось формирование библиотеки Киево-Могилянской академии.

23 октября также отмечается Международный день снежного барса . Снежный барс находится под защитой Красной Книги, потому что из-за его необычного окраса и ценного меха это животное стало жертвой браконьеров. Главная цель этого дня — привлечь внимание людей к этим прекрасным животным и сохранить их в природной среде.