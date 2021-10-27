У кого день ангела 27 октября?

Имя Назар переводится с древнегреческого языка буквально как «посвятил себя богу». А в древнееврейском языке это имя толкуется как «росток». В то же время в апокрифическом Евангелии от Филиппa упоминается происхождение имени от слова «Nazara» — «Истина». В христианстве часто это имя означает «родом из Назарета».

Имя Прасковья — это народная форма имени Параскева, котороена древнегреческом языке означает «день приготовления, канун или вечер перед субботой, перед пасхой; пятница».

Имя Игнатий в переводе с латинского языка означает «огонь». Оно распространено во многих странах в разных формах. Так, например, в Польше — Игнаций, Литве — Игнас, Германии — Игнац, Италии — Иньяцио, Испании — Игнасио.

Имя Николай в переводе с греческого языка означает «победитель народов». По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Имя Михаил происходит от еврейских слов «ми кмо элохим», сокращённо «ми-ка-э́ль» — буквально переводится как «Кто как Бог».

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