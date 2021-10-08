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Когда именины у Лауры?

Когда именины у Лауры?

Сегодня, 8 октября, именины отмечают Лауры.

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Лаура – это женский аналог мужского имени Лавр, которое произошло от названия дерева «лавр». В буквальном переводе с латинского языка имя означает «увенчанная лавром», а переводят как «победительница».

Какой характер у Лауры?

Лауры способны принимать решения за одну секунду, руководствуясь логикой и доводами. Они прощают окружающим их слабости, зато к себе относятся очень строго, при этом не боятся неудач. Из Лаур получаются отличные репортёры, журналисты, путешественники, экскурсоводы, манекенщицы.

Именины Лауры по православному календарю

Носительницы имени Лаура отмечают именины 8, 19, 21 октября и 22 января.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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