Когда именины у Макара?

Сегодня, 6 августа, день ангела отмечают Макары.
Имя Макар появилось в Древней Греции и переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса. По православному календарю именины у Макаров по таким дням:
- 12 января, 23 января, 25 января, 27 января;
- 1 февраля, 4 февраля, 18 февраля, 21 февраля;
- 4 марта, 12 марта, 30 марта;
- 9 апреля, 14 апреля, 30 апреля;
- 14 мая, 26 мая, 27 мая, 4 июня, 8 июня;
- 7 августа, 22 августа, 24 августа, 31 августа;
- 10 сентября, 12 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 28 сентября;
- 2 октября, 11 октября, 19 октября, 25 октября;
- 12 ноября;
- 6 декабря.