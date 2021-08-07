Когда именины у Макара?

Сегодня в просторном главном зале одесского Главпочтамта прошел маленький праздник. Здесь наградили лучшего подписчика периодических изданий в Украине. Им стала одесситка Анна Головатая.

28 августа в Одессе пройдет пятый, юбилейный, фестиваль «Рыжий город».

Как рассказали на своей странице в соцсети организаторы мероприятия, на праздник приглашаются все желающие, ведь главное – быть рыжеволосым не только внешне, но и изнутри.

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