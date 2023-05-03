Тысячи вакансий в Одесской области: Одесский областной центр занятости назвал популярные профессии

Одесская областная служба занятости назвала количество актуальных вакансий в Одесской области. Количество большое и составляет около 1100 позиций, в том числе 404 вакансий по Одесскому району.

По состоянию на май в Одесской области наиболее востребованными профессиями являются врачи, бухгалтеры и водители. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра занятости.

Согласно данным службы занятости, в Одесской области ищут следующих специалистов и предлагают соответствующие ставки:

врачи разных специализаций – 83 вакансии, средняя заработная плата – 18300 грн;

водитель автотранспортных средств – 51 вакансия, средняя заработная плата – 9800 грн;

бухгалтер – 35 вакансий, средняя заработная плата – 10300 грн;

швея – 29 вакансий, средняя заработная плата – 7200 грн;

подсобный рабочий – 29 вакансий, средняя заработная плата – 7500 грн;

учителя учебных заведений – 27 вакансий, средняя заработная плата – 8900 грн;

специалист государственной службы (местного самоуправления) – 25 вакансий, средняя заработная плата – 8000 грн;

продавец продовольственных товаров – 25 вакансий, средняя заработная плата – 7000 грн;

рабочий по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства – 22 вакансии, средняя заработная плата – 7300 грн;

сестра медицинская (брат медицинский) – 17 вакансий, средняя заработная плата – 8500 грн;

электрогазосварщик – 17 вакансий, средняя заработная плата – 10000 грн;

повар – 16 вакансий, средняя заработная плата – 8000 грн.

Понятно, что эти вакансии предусматривают официальное трудоустройство и все ставки указаны без учета налоговых вычетов.

А вот самые популярные сервисы, предлагающие вакансии в Одессе и области, предлагают в несколько раз больше вакансий.

В частности, сервис RobotaUA предлагает почти 4500 вакансий в Одесской области, самые популярные из которых — в сфере торговли (957 вакансий) и в сфере продаж (более 800 вакансий). А вот сервис WorkUA предлагает еще большее количество вакансий в Одессе и области – 5837 единиц, самые популярные из которых – в сфере обслуживания (1279 единиц) и в сфере торговли (895 вакансий).

Понятно, что часть вакансий, предлагающих сервисы, не предусматривают официального оформления и много есть вакансий в режиме дистанционной работы, а также еще часть – сомнительного происхождения.

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Фото: Одесский областной центр занятости