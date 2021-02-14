Новости Одессы и Одесской области

Трифон Зарезан: болгары Одесской области отмечают праздник виноделов (фото) 

Трифон Зарезан: болгары Одесской области отмечают праздник виноделов (фото) 

14 февраля болгары отмечают важный для всех виноделов праздник – День Трифона Зарезана. А так как практически каждый болгарин выращивает в своем доме виноград – этот праздник успешно соперничает по популярности с Днем святого Валентина.

История празднования уходит корнями в далекое прошлое. Трифон – православный святой. Легенда гласит, что он избавлял поля и виноградники от вредных насекомых. Интересно, что немного севернее, Трифон уже считается покровителем охотников и земледельцев. Но в балканских храмах и на иконах до сих пор сохранились изображения Трифона с лозой и инструментами для обрезки винограда. Прозвище «Зерезан» ему дали не потому, что он кого-то зарезал, а потому, что как-то во время работы он случайно отрезал себе кончик носа. Кровь окропила куст винограда и виноград выдался на редкость удачным. С тех пор пошла традиция поливать землю вином.

В этот день в селах и городах Одесской области где проживает болгары, можно встретить священнослужителей, которые проводят службу на виноградниках в окружении яркой празднично одетой толпы. Накануне обязательно надо выбрать своего царя Трифона – местного и почетного винодела, на голову которого водружает венок из виноградной лозы. Он то и помогает во всех ритуалах. Сразу после службы и символической обрезки начинается празднество.

На празднично украшенной бричке, Трифон со свитой разъезжает от двора к двору, где его уже ждут хозяева. В каждом дворе Трифон не просто обрезает лозу.

По местным обычаям его должны напоить и накормить. Вино в этот день льется рекой. Ведь, чем больше будет выпито вина, тем больше его будет в новом году. Праздник заканчивается поздно вечером во дворе у Трифона массовым гулянием всего села.

Болгары, живущие в больших городах также не забывают этот праздник. В Одессе, в Болгарском культурном центре уже стало доброй традицией каждый год устраивать праздник с символической подрезкой лозы. И этот год, несмотря ни на что не стал исключением. На сцене – почетные гости, виноделы и старейшины общины, среди которых и генеральный консул РБ в Одессе Светослав Иванов.

После торжественной части на сцену вышли не только болгарские коллективы но и представители других национальных общин – греки, гагаузы, молдаване. А яркой финальной точкой вечера стало болгарское вино, которое, как мы писали выше, должно в этот день литься рекой…

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • В Одессе отложили на 2 недели фестиваль глинтвейна (фото)
    В Одессе отложили на 2 недели фестиваль глинтвейна (фото)

    В Одессе отложили на две недели тематический фестиваль глинтвейна, сообщает Телеграм-канал «УСИ-Новости Одессы».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Вино, замки и Duty Free: Молдова снова открыта для украинцев. Тест-драйв от «Одесской жизни»
    Вино, замки и Duty Free: Молдова снова открыта для украинцев. Тест-драйв от «Одесской жизни»

    Эпидемиологическая ситуация Украины и Молдовы сложилась таким образом, что обе страны оказались друг для друга в зеленых зонах. А это значит, что можно свободно пересекать границу, как в старые добрые времена. Узнав об этом, мы с друзьями решили совершить небольшую однодневную вылазку на семейную винодельню Gogu Winery, что находится в 70 километрах от пункта пропуска Паланка-Маяки.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Провидица Ванга: факты из жизни, легенды и пророчества
    Провидица Ванга: факты из жизни, легенды и пророчества

    31 января исполняется 110 лет со дня рождения болгарской целительницы и предсказательницы Ванги (Вангелии Гуштеровой). Она хорошо знала народную медицину, сама изобретала рецепты лечения травами, была отличным психологом. Кроме того, считается, что Ванга обладала экстрасенсорными способностями и сделала множество предсказаний, касающихся различных сфер жизни.

    ПОДРОБНЕЕ
  • По Одесской области пройдет международная винная дорога
    По Одесской области пройдет международная винная дорога

    Одесская область стала частью международного проекта Море вина (Sea of Wine). Этот проект предполагает разработку и запуск винного маршрута, который пройдет по четырем странам: Украине, Грузии, Армении и Греции. В течение двух лет, представители этих стран будут находить интересные винодельни и на основе этих локаций будет сформировано туристическое предложение, которым смогут воспользоваться как индивидуальные путешественники, так и туроператоры.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Старый Новый год: как защитить дом от бед?
    Старый Новый год: как защитить дом от бед?

    Из-за расхождения между юлианским и григорианским календарями у нас образовался дополнительный праздник – Старый Новый год. Его отмечают не только в нашей стране, но и в Японии, Сербии, Черногории и некоторых кантонах Швейцарии. С его празднованием наши предки связывали множество примет, которые были призваны защитить дом от бед и долгов, привлечь счастье, здоровье и благополучие.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить