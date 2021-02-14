Трифон Зарезан: болгары Одесской области отмечают праздник виноделов (фото) 

14 февраля болгары отмечают важный для всех виноделов праздник – День Трифона Зарезана. А так как практически каждый болгарин выращивает в своем доме виноград – этот праздник успешно соперничает по популярности с Днем святого Валентина.

История празднования уходит корнями в далекое прошлое. Трифон – православный святой. Легенда гласит, что он избавлял поля и виноградники от вредных насекомых. Интересно, что немного севернее, Трифон уже считается покровителем охотников и земледельцев. Но в балканских храмах и на иконах до сих пор сохранились изображения Трифона с лозой и инструментами для обрезки винограда. Прозвище «Зерезан» ему дали не потому, что он кого-то зарезал, а потому, что как-то во время работы он случайно отрезал себе кончик носа. Кровь окропила куст винограда и виноград выдался на редкость удачным. С тех пор пошла традиция поливать землю вином.

В этот день в селах и городах Одесской области где проживает болгары, можно встретить священнослужителей, которые проводят службу на виноградниках в окружении яркой празднично одетой толпы. Накануне обязательно надо выбрать своего царя Трифона – местного и почетного винодела, на голову которого водружает венок из виноградной лозы. Он то и помогает во всех ритуалах. Сразу после службы и символической обрезки начинается празднество.

На празднично украшенной бричке, Трифон со свитой разъезжает от двора к двору, где его уже ждут хозяева. В каждом дворе Трифон не просто обрезает лозу.

По местным обычаям его должны напоить и накормить. Вино в этот день льется рекой. Ведь, чем больше будет выпито вина, тем больше его будет в новом году. Праздник заканчивается поздно вечером во дворе у Трифона массовым гулянием всего села.

Болгары, живущие в больших городах также не забывают этот праздник. В Одессе, в Болгарском культурном центре уже стало доброй традицией каждый год устраивать праздник с символической подрезкой лозы. И этот год, несмотря ни на что не стал исключением. На сцене – почетные гости, виноделы и старейшины общины, среди которых и генеральный консул РБ в Одессе Светослав Иванов.

После торжественной части на сцену вышли не только болгарские коллективы но и представители других национальных общин – греки, гагаузы, молдаване. А яркой финальной точкой вечера стало болгарское вино, которое, как мы писали выше, должно в этот день литься рекой…