Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выберут лучшие вина Украины

В Одессе выберут лучшие вина Украины

С 18 по 23 мая в Одессе пройдет неделя вина Odessa Wine Week.

На это событие приедут ведущие специалисты винной отрасли, ученые, энологи (эксперты в области виноградарства и виноделия), виноделы, специалисты туристической отрасли, сомелье, маркетологи, винные эксперты, журналисты не только из Украины, но и известных винных регионов мира – Бордо, Италии, Молдовы, Аргентины, США, Австрии.

В программе – мероприятия различной направленности и не только для специалистов, а и для всех, кто просто любит хорошее вино и вкусную еду.

Во время форума пройдет дегустационный конкурс «Odessa Wine & Spirit Awards», где будут выбраны лучшие пять вин Украины. Именно эти вина будут поданы во время дегустации которая пройдет на высоте 10 тыс метров. Кроме того, сам конкурс будет проходить в прямом эфире, поэтому увидеть его сможет каждый.

Онлайн будут проходить и другие события Недели. Но, гастрономический фестиваль “Таки да, вкусно” пройдет после длительной паузы в реальном времени на своей обычной локации – Одесской киностудии.

Узнать о всех событиях Недели можно на сайте события.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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