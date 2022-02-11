Болгары Бессарабии приглашают на яркий фестиваль в Одесской области

С 12 по 14 февраля 2022 года в Одесской области состоится фестиваль национальных традиций «Трифон Зарезан».
Об этом сообщает «Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии».
В этому году организаторы фестиваля решили праздновать не только в Болграде, но и в близлежащих селах – Табаки и Зализничное.
Полная программа фестиваля «Трифон Зарезан»
12 февраля, Болград:
- 12:00 – открытие фестиваля: шествие Трифонов и избрание Царя Трифона (Одесский областной центр болгарской культуры);
- 12:30 и 13:30 – проведение обряда «Трифон Зарезан» (с. Оксамитное, «Винхол»; г. Болград, улица Восточная, 81);
- 14:00 – встреча Царя Трифона (г. Болград, Центр культуры и досуга);
- 14:30 – праздничная программа;
- 15:00 – театрализованное представление Кукеров;
- 16:00 – спортивные забавы;
- 17:00 – народные гуляния.
13 февраля, село Табаки:
- 10:00-11:30 – обряд «Трифон Зарезан» в частных подворьях известных виноградарей села;
- 12:00 – Гуляние на сыроварне «Щедра Околиця».
14 февраля, село Зализничное:
- 12:00 – встреча гостей возле памятника «Трифон Зарезан»;
- 12:15 – экскурсия в этнографический музей «Бащина Къща»;
- 13:00 – праздничное мероприятие «Коронация Трифона»;
- 12:00-14:00 – ярмарка болгарских традиционных специй, солений, напитков.
«Трифон Зарезан»: что это за праздник?
«Трифон зарезан» – праздник подрезания виноградной лозы, известный с глубокой древности. Каждый год его отмечают 14 февраля. К нам он пришел вместе с болгарами-колонистами, которые поселились в Бессарабии 200 лет назад.
По традиции, из числа почетных жителей села выбирается царь Трифон, который вместе со свитой ходит по домам и виноградникам, совершая символическое обрезание лозы. По местным обычаям его должны напоить и накормить.
Вино в этот день льется рекой. Ведь чем больше будет выпито вина, тем больше его будет в новом году. Праздник заканчивается поздно вечером во дворе у Трифона массовым гулянием.
В прошлом году праздник не состоялся из-за пандемии COVID-19.
Ранее мы рассказывали как болгары Одессы празднуют праздник «Трифон Зарезан».
Читайте также:
Фото автора
Цей матеріал також доступний українською