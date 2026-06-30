Ключевые моменты:

Воды не будет ориентировочно с 14:00 до 19:00 сегодня, 30 июня.

Энергетики ремонтируют сети, из-за чего обесточены объекты водоканала.

Без воды: Приморский, Хаджибейский районы и часть Киевского.

Отключение воды в Одессе 30 июня

Около 14:00 в жилых домах Одессы пропал свет, после чего в кранах исчезла вода. Ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» анонсировали плановые технические работы на электросетях. Из-за этого возможны отключения в части Приморского района Одессы до 22:00.

Как сообщили в «Инфоксводоканале», ситуация с водой вынужденная. Энергетики проводят срочные ремонтные работы на своих объектах. Из-за этого насосные станции водоканала остались без электричества.

Без водоснабжения остались жители следующих районов:

Приморский район;

Хаджибейский район;

Киевский район — а именно микрорайоны «В» и «Г» (жилмассив Таирова).

Энергетики обещают справиться с проблемой к 19:00. Напор в кранах будет появляться постепенно, так что ближе к вечеру жизнь должна вернуться в привычное русло.

Напомним, ранее в ряде областей официально анонсировали возвращение графиков почасовых отключений света, которые стартуют сегодня, 30 июня.

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