Почему в Одессе не будет пляжного сезона в 2023 году

Сначала представитель Сил обороны Юга, а потом и представитель Одесской ОВА заявили, что пребывание на пляжах небезопасно, потому пляжного сезона в Одессе в этом году не будет.

Российская атака 19 апреля показала, что пляжи в Одессе открывать нельзя

Окончательную точку в вопросе, открывать пляжи на одесском побережье или нет, поставил российский удар беспилотниками по рекреационной инфраструктуре на побережье 19 апреля.

«Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря», — заявил спикера Одесской ОВА Сергеяй Братчук в эфире телеканала «Киев».

Также он отметил, что публичного доступа к пляжам Одессы не будет, но власти дадут возможность людям отдыхать.

«Больших концертов не будет. «Танцев на костях» не будет», — добавил Братчук.

А представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила слова Братчука.

“Да, мы не отменяли ограничений. В этом году еще неуместно открывать курортный сезон. Конечно запреты на посещение побережья, будь то берег реки Днепр или Черноморское побережье действуют. Это ограничения военного положения. Это не ограничения каких-либо законных прав граждан, это обычная забота про их жизнь и здоровье…К сожалению, есть очень грустные примеры прошлого года, когда происходили подрывы людей”, — сказала Наталья Гуменюк.

Чем опасен отдых на пляжах в военное время

Напомним также причины, по которым пляжный отдых сейчас очень опасен:

Минная опасность. И украинские Силы обороны и рашистские оккупанты установили в море противокорабельные мины. Периодически из срывает с места штормом и прибивает к берегу. Продолжаются ракетные обстрелы региона. Куда будет очередной «прилет», предсказать невозможно. Вероятность попадания ракеты по пляжу довольно высока, потому что у рашистов «слабость» к морской и курортной инфраструктуре Одессы.

Потому одесситам и гостям города и этим летом советуют потерпеть и отложить пляжный отдых до мирных времен, когда на город перестанут падать ракеты и разминируют морскую акваторию.

Напомним, ранее “Одесская Жизнь” уже писала, что в 2023 году курортного сезона в Одессе не будет.

Также Наталья Гуменюк ранее уже заявляла, что пляжи в Одессе останутся закрытыми.