Новости Одессы и Одесской области

Третий за этот год: у Одесской скорой новый руководитель

Третий за этот год: у Одесской скорой новый руководитель

КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» получил нового руководителя. Временно исполнять обязанности генерального директора назначен Игорь Кияшко. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Игорь Кияшко имеет значительный опыт в сфере медицины. Он окончил Донецкий Национальный медицинский университет и Харьковскую медицинскую академию, а с 2000 года работал врачом в Донецкой области. В 2008 году возглавил донецкую скорую помощь, а после оккупации региона в 2014-м стал руководителем мариупольской службы скорой.

Во время боевых действий в Мариуполе Кияшко участвовал в эвакуации медицинского персонала, а впоследствии возглавил Селидовскую больницу, где работал в опасных условиях.

Напомним, что это уже третья смена руководителя Одесского центра экстренной медицинской помощи за год. Предыдущими руководителями были Светлана Изосимова и Эдуард Кика, которые также занимали эту должность в течение короткого времени.

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