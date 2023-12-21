ТЦК в Одессе попали в двойной скандал: похищение человека и «скорая» для передовой (фото)

Видео с разных ракурсов распространяется местными телеграм-каналами.

В Одессе – очередной скандал с представителями ТЦК.

Сегодня, 21 декабря, ТЦК на «скорой» ТЦК утром посетили ЖМ «Радужный». Там они схватили мужчину и затолкали его в карету быстрой. Но на помощь мужчине пришла его женщина и уцепилась за перила в автомобиле и не давала закрыть дверь.

Но это не остановило водителя автомобиля и он с открытой дверью в авто и висевшей на них женщиной продолжил движение.

Жители дома не дали машине проехать и мужчину отпустили. «Скорая» сразу покинула двор.

Но одесситов возмутило другое. «Скорая», на которой ТЦК катается в тылу, была куплена фондом UUF (United Ukraine Fellowship) для того, чтобы спасать людей на прифронтовых территориях и для эвакуации раненых бойцов.

В Одесском областном ТЦК и СП предоставили официальный комментарий относительно данной ситуации: