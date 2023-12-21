ТЦК в Одессе попали в двойной скандал: похищение человека и «скорая» для передовой (фото)

Что ни день, то новый скандал, в который попадает одесский ТЦК. Кроме того, они пытались похитить мужчину прямо с улицы и загрузить его в «скорую». Так эта «скорая» передана волонтерами на передовую.
Видео с разных ракурсов распространяется местными телеграм-каналами.
В Одессе – очередной скандал с представителями ТЦК.
Сегодня, 21 декабря, ТЦК на «скорой» ТЦК утром посетили ЖМ «Радужный». Там они схватили мужчину и затолкали его в карету быстрой. Но на помощь мужчине пришла его женщина и уцепилась за перила в автомобиле и не давала закрыть дверь.
Читайте также: Скандал в одесском ТЦК: женщина обвиняет военных в похищении брата
Но это не остановило водителя автомобиля и он с открытой дверью в авто и висевшей на них женщиной продолжил движение.
Жители дома не дали машине проехать и мужчину отпустили. «Скорая» сразу покинула двор.
Но одесситов возмутило другое. «Скорая», на которой ТЦК катается в тылу, была куплена фондом UUF (United Ukraine Fellowship) для того, чтобы спасать людей на прифронтовых территориях и для эвакуации раненых бойцов.
В Одесском областном ТЦК и СП предоставили официальный комментарий относительно данной ситуации: