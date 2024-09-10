Уволили директора Одесской скорой помощи – кто занял ее место

Об этом сообщили накануне в департаменте охраны здоровья Одесской ОВА.

Как сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook, несмотря на достижения Светланы Изосимовой как руководительницы Центра экстренной медпомощи, «сегодняшний день требует более решительных и эффективных действий и решений».

По информации Центра, Светлана Изосимова работает в системе здравоохранения около 20 лет. На должность главы Одесской скорой помощи ее назначили 30 октября 2023 года. Ранее она возглавляла Одесский областной центр социально значимых болезней, а во времена пандемии коронавируса была членом областного штаба по ликвидации CОVID-19.

Напомним, предыдущую руководительницу областного центра медпомощи Ирину Парамонову 18 октября 2023 года попросили написать заявление об увольнении за ряд грубых нарушений, выявленных проверкой от ОВА. В частности, она не смогла предоставить отчет по расходам средств, выделенных НСЗУ.

Кто возглавил Одесский Центр экстренной медпомощи

Сегодня, 10 сентября 2024 года, стало известно, как стал новым исполняющим обязанности гендиректора Одесской «экстренки» – им стал анестезиолог и врач по неотложным состояниям Эдуард Кика (на фото).

Об этом пишет издание УСИ, ссылаясь на собственные источники.

В период с 2023 по 2024 годы Эдуард Кика возглавлял Маяковскую станцию скорой медицинской помощи, а с в настоящее время занимает должность заведующего 5-й подстанцией Одесской станции экстренной скорой медицинской помощи.

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