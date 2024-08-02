Новости Одессы и Одесской области

Поджигали ж/д объекты по указу ФСБ: СБУ задержала группу одесских диверсантов

Поджигали ж/д объекты по указу ФСБ: СБУ задержала группу одесских диверсантов

СБУ разоблачила группу диверсантов, которая поджигала железнодорожные объекты у границы. По информации пресс-центра Службы безопасности Украины, группа действовала по указанию ФСБ, пытаясь разрушить инфраструктуру «Укрзалізниці» в приграничных районах Черниговской области.

Диверсанты, по данным СБУ, планировали поджигать релейные шкафы и сигнальные установки, чтобы затруднить транспортировку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовые позиции. Группа, состоявшая из четырёх человек из Одесской и Черниговской областей, искала «легкие деньги» через Telegram-каналы, где позже была завербована российскими спецслужбами.

диверсанты

Они сначала находили объекты железнодорожного энергооборудования, а затем поджигали их после «согласования». Их действия были направлены на уничтожение четырёх релейных шкафов. После поджогов диверсанты снимали происшествия на видео, фиксируя дату, время и место.

диверсанты

СБУ задержала диверсантов в момент их активности. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия). Все задержанные находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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