СБУ нейтрализовала агенток ФСБ: юные одесситки готовили ракетные удары

СБУ нейтрализовала агенток ФСБ: юные одесситки готовили ракетные удары

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав ячейки входили три молодые женщины в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местном кафе.

По заданию российской спецслужбы, они готовили массированный ракетно-дроновой удар по военной инфраструктуре города. Под видом прогулок, агенты определяли координаты потенциальных целей, фотографировались на их фоне и делали селфи с привязкой к местности.

Особое внимание врага привлекали военкоматы, медучреждения и боевые позиции ПВО и береговой охраны. Собранную информацию передавали через мессенджеры своим кураторам из ФСБ, используя вымышленные никнеймы и анонимные чаты.

Переписка с ФСБ
Переписка з ФСБ
Переписка з ФСБ
Переписка з ФСБ
Переписка з ФСБ
Переписка з ФСБ

За выполненные задания получали денежные вознаграждения от РФ и просили об эвакуации и трудоустройстве в российских спецслужбах.

СБУ задокументировала деятельность группы и задержала всех трех агенток во время подготовки отчета в ФСБ. Проведены дополнительные мероприятия для защиты украинских военных локаций.

Задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной группой лиц в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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