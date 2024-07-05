СБУ нейтрализовала агенток ФСБ: юные одесситки готовили ракетные удары

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав ячейки входили три молодые женщины в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местном кафе.
По заданию российской спецслужбы, они готовили массированный ракетно-дроновой удар по военной инфраструктуре города. Под видом прогулок, агенты определяли координаты потенциальных целей, фотографировались на их фоне и делали селфи с привязкой к местности.
Особое внимание врага привлекали военкоматы, медучреждения и боевые позиции ПВО и береговой охраны. Собранную информацию передавали через мессенджеры своим кураторам из ФСБ, используя вымышленные никнеймы и анонимные чаты.
За выполненные задания получали денежные вознаграждения от РФ и просили об эвакуации и трудоустройстве в российских спецслужбах.
СБУ задокументировала деятельность группы и задержала всех трех агенток во время подготовки отчета в ФСБ. Проведены дополнительные мероприятия для защиты украинских военных локаций.
Задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной группой лиц в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.