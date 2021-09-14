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Смерть на рельсах: в Одессе угодил под электричку мужчина в наушниках

Смерть на рельсах: в Одессе угодил под электричку мужчина в наушниках

Возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть мужчину.

По данным областного управления полиции, одессит 1980 года рождения пересекал пути в неположенном месте.

По словам машиниста, увидев человека на рельсах, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за слишком короткого расстояния остановиться вовремя не смог. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По словам очевидцев происшествия, парень был в наушниках, когда пересекал колеи и, вероятно, просто не услышал приближения состава.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. В полиции квалифицируют произошедшее как «несчастный случай».

Напомним, в июле между станциями Усатово и Дачная Одесского района электричка сбила насмерть женщину. Не исключено, что, бросившись под поезд, та покончила с собой.

Ранее в Белгороде-Днестровском трагически погибла женщина, попав под колеса товарного поезда.

Фото: pixabay

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Редакция ПРОФИЛЬ

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